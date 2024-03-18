Легка в уходе: говорим о настурции, которая станет прекрасным дополнением в саду

Рассказываем всё о выращивании настурции

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существует множество прекрасных растений, которые мы можем выращивать в своих огородах или на подоконнике. И одним из самых популярных и доступных вариантов является настурция. С её красивыми яркими цветами и лёгкостью ухода, настурция становится прекрасным дополнением к любому саду.

Фото: creativecommons.org by Krystyna W. is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Для начала процесса выращивания настурции вам понадобятся семена. Вы можете приобрести их в специализированных магазинах или заказать у проверенных поставщиков в Интернете. Не забывайте выбирать семена высокого качества, чтобы обеспечить успешность вашего проекта.

Перед посевом семян важно подготовить почву. Настурция предпочитает рыхлые, плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Вы можете добавить компост или перегной в почву, чтобы обогатить её питательными веществами. Если вы собираетесь выращивать настурцию в горшках, используйте хорошо дренированный субстрат.

Семена следует посеять в предварительно увлажнённую почву на глубину около 2-3 см. Затем слегка прикройте посевы небольшим слоем земли. Убедитесь, что семена размещаются на расстоянии около 20-30 см друг от друга, чтобы дать каждому растению достаточно места для роста.

После посева семян рекомендуется полить почву, используя лёгкий и равномерный полив. Важно не переувлажнять растения, чтобы избежать гниения корней. Поддерживайте почву влажной, но не мокрой. В течение 10-14 дней появятся первые всходы.

Как только молодые растения начнут прорастать, вам нужно будет отделить их друг от друга, оставляя примерно 30-45 см между растениями. Это поможет каждому растению получить достаточно пространства для роста и развития.

Настурция любит яркое солнечное освещение, поэтому выберите для неё место с достаточным количеством солнца в течение дня. Однако оно должно быть защищено от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Если вы выращиваете настурцию в горшках, вы можете перемещать их в зависимости от положения солнца.

Регулярный полив является важной частью ухода за настурцией. Однако не переусердствуйте с поливом, чтобы не вызвать гниение корней. Важно поддерживать уровень влажности почвы, но не допускать ее пересыхание или перенасыщение водой.

Удобрение играет ключевую роль в росте и развитии настурции. Рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие основные элементы питания, такие как азот, фосфор и калий. Регулярное удобрение поможет поддерживать здоровое и обильное цветение растения.

Не забывайте про удаление отцветших цветков и сухие листья. Это поможет настурции продолжать расти и цвести в течение всего сезона. Удаление отцветших частей также поможет предотвратить распространение болезней и вредителей.

Настурция — это красивое и простое в выращивании растение, которое добавит яркие краски в ваш сад или интерьер. Следуя указанным выше советам и предостережениям, вы сможете вырастить красивые и здоровые экземпляры настурции и наслаждаться их чудесным цветением в течение всего сезона.