Важные процедуры для смородины: одну нужно сделать уже в марте

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Важные процедуры для смородины в марте

1:12
Садоводство » Плодовые

Смородина пока скрыта под слоем снега, но садоводы уже приступили к подготовке к новому дачному сезону. Вскоре придёт время для этой культуры: почки начнут набухать, и сокодвижение запустится. Но перед этим нужно выполнить несколько важных шагов для обеспечения будущего урожая.

Важные процедуры для смородины в марте
Фото: Own work by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда температура стабильно поднимется выше нуля, кусты следует обработать горячей водой (70 градусов), чтобы предотвратить распространение вредителей. После оттаивания снега рекомендуется провести санитарную обрезку, убрав все повреждённые и подмёрзшие побеги, чтобы куст оставался воздушным и здоровым.

Также старую мульчу стоит заменить на новую, чтобы избежать заражения грибками. Мульчу можно взять с компостной кучи или использовать органический материал (торф или остатки от фруктов и овощей). Это также поможет защитить корни от возможных возвратных заморозков.

Перед распусканием почек полезно обработать кусты фунгицидами, особенно если они страдали от болезней в прошлом году. Необходимо также тщательно осмотреть кусты и удалить вздутые почки, которые могут быть заражены почковым клещом.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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