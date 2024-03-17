Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт рассказал, как привести машину в порядок после зимы
Галкин* показал подросшую дочку Лизу на пляже
Как просто начать копить, если вы живете на маленькую зарплату
Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы
Яна Чурикова не ведет "Новую Фабрику звезд" из-за работы на "Голосе"
Пять советов от голливудского эксперта, как продлить жизнь нарощенным ресницам
Телеведущая Бородина опровергла пластику у своей матери
Телеведущая Яна Чурикова не верит в успех "Новой Фабрики звёзд"
Почему нельзя есть чеснок каждый день?
Это очаровательное растение в контейнерной культуре поразит красивой листвой и эффектными цветками

Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада

1:21
Садоводство » Цветы

Это удивительное экзотическое растение, которое в нашей стране выращивается только в контейнерах. Речь о лептоспермуме или мануке.

Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада
Фото: https://www.flickr.com/photos/29050464@N06/26894826567/ by Peter D. Tillman from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Растение привлекает внимание своей прекрасной листвой и эффектными цветками. Листья кустарника имеют длинную форму и тёмно-зелёный оттенок, содержащий большое количество эфирных масел. Цветки, хоть и небольшие (до 1 см в диаметре), но очень привлекательные, с различными оттенками от белого до красного, при этом центральная часть имеет тёмный оттенок, подчеркивая красоту лепестков.

Манука цветёт с ранней весны до лета. Она любит солнечный свет и требует рассеянного освещения во время цветения. Почва для него должна быть кислой и хорошо проницаемой для воды. Растение нуждается в умеренном поливе и регулярном подкармливании кислыми удобрениями.  

Важно помнить о холодной зимовке с ноября по февраль при температуре от 3 до 10 градусов. После цветения растение пересаживают и обрезают для поддержания густой кроны и аккуратной формы. На открытом воздухе манука растет лучше и ярче цветет, поэтому ее рекомендуется выносить на улицу с середины мая до прихода заморозков.

Ранее мы назвали топ-3 сортов дынь для выращивания в регионах с коротким летом.

Лептоспермум/Манука. Leptospermum. Особенности содержания в комнатных условиях.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Аналитики выяснили, что чаще всего ломалось в китайских машинах россиян зимой
Российский турист разочарован отдыхом на острове Расду: шесть главных недостатков
Виктория Боня вспомнила, как рожала свою дочку Анджелину
Актёр Безруков назвал Ширвиндта своим крёстным отцом на сцене
78-летний Евгений Петросян смог сделать третьего ребенка из-за национальности
Немецкого журналиста потрясло число уничтоженной западной техники на Украине
Знаменитые советские актёры с самым низким ростом
Тренер Тарасова посоветовала "лучше кататься" бельгийке Хендрикс, которая пожаловалась на российских фигуристок
Правительство России выделило средства на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами
Филипп Киркоров продемонстрировал татуировку во всю спину на шоу "Сокровище императора"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников