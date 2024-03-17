Это очаровательное растение в контейнерной культуре поразит красивой листвой и эффектными цветками

Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это удивительное экзотическое растение, которое в нашей стране выращивается только в контейнерах. Речь о лептоспермуме или мануке.

Фото: https://www.flickr.com/photos/29050464@N06/26894826567/ by Peter D. Tillman from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Растение привлекает внимание своей прекрасной листвой и эффектными цветками. Листья кустарника имеют длинную форму и тёмно-зелёный оттенок, содержащий большое количество эфирных масел. Цветки, хоть и небольшие (до 1 см в диаметре), но очень привлекательные, с различными оттенками от белого до красного, при этом центральная часть имеет тёмный оттенок, подчеркивая красоту лепестков.

Манука цветёт с ранней весны до лета. Она любит солнечный свет и требует рассеянного освещения во время цветения. Почва для него должна быть кислой и хорошо проницаемой для воды. Растение нуждается в умеренном поливе и регулярном подкармливании кислыми удобрениями.

Важно помнить о холодной зимовке с ноября по февраль при температуре от 3 до 10 градусов. После цветения растение пересаживают и обрезают для поддержания густой кроны и аккуратной формы. На открытом воздухе манука растет лучше и ярче цветет, поэтому ее рекомендуется выносить на улицу с середины мая до прихода заморозков.

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