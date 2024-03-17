Муравьи исчезнут из вашего дома навсегда: угостите их этим ужином

Простое и эффективное средство избавит от муравьёв в доме навсегда

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Дачные домики очень привлекательны для муравьев, потому что они находят в них еду, воду и комфортное место. Особенно они активизируются в холодное время года или во время дождей.

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Когда насекомые поселяются у вас в доме, они начинают портить вам жизнь, уничтожая запасы еды, разнося мусор и даже повреждая деревянные поверхности. Кроме того, они могут переносить инфекции и вызывать аллергические реакции.

Для борьбы с муравьями важно начать действовать сразу. Одно насекомое в вашем доме может быть признаком того, что колония уже начала заселяться.

Борная кислота — безопасное для людей и очень эффективное средство. Смешайте 5 грамм препарата с одной столовой ложкой варенья и таким же количеством сахара. Разложите полученную смесь в небольшие ёмкости (крышки от пластиковых бутылок) и расставьте их в местах, где собираются муравьи.

Эта кислота вызывает паралич нервной системы у муравьёв, что приводит к их гибели. Мелкие частицы прилипают к лапкам насекомых, что приводит к смерти.

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