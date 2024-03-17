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Шесть способов избавиться от одуванчиков: выбирайте удобный и забудьте об этих сорняках

Как избавиться от одуванчиков

1:24
Садоводство » Советы

Яркие жёлтые цветы одуванчиков быстро распространяются и могут нанести вред высаженным культурным растениям, поэтому важно реагировать своевременно.

Как избавиться от одуванчиков
Фото: Own work by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Борьба с одуванчиками возможна различными способами:

Скашивание. Используйте косу, триммер или газонокосилку, скашивая растения на минимальной высоте 1-2 раза в неделю. Это замедлит их рост и предотвратит зацветание и размножение.

Выкапывание. Используйте лопату или специальный корнеудалитель для удаления растений из земли. Это более надежный способ, так как предотвращает повторный рост.

Выжигание. Используйте портативную газовую горелку, чтобы выжечь верхнюю часть растения. Это замедлит его развитие, но не уничтожит полностью.

Обработка уксусом. Смешайте воду и уксусную эссенцию и опрыскайте растения. Это вызовет их гибель.

Обработка солью. Посыпьте надземную часть сорняков солью, чтобы высушить их корни и вызвать гибель.

Использование гербицидов. Приобретите средство от сорняков и примените согласно инструкции.

Чтобы предотвратить появление одуванчиков:

  • Глубоко перекапывайте участок весной и осенью.
  • Не оставляйте пустые участки, мульчируйте их или высеивайте сидераты.
  • Скашивайте газон на низкой высоте, чтобы затруднить рост сорняков.
Как Избавиться от Одуванчика на Участке и На ГАЗОНЕ - ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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