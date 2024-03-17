Шесть способов избавиться от одуванчиков: выбирайте удобный и забудьте об этих сорняках

Яркие жёлтые цветы одуванчиков быстро распространяются и могут нанести вред высаженным культурным растениям, поэтому важно реагировать своевременно.
Борьба с одуванчиками возможна различными способами:
Скашивание. Используйте косу, триммер или газонокосилку, скашивая растения на минимальной высоте 1-2 раза в неделю. Это замедлит их рост и предотвратит зацветание и размножение.
Выкапывание. Используйте лопату или специальный корнеудалитель для удаления растений из земли. Это более надежный способ, так как предотвращает повторный рост.
Выжигание. Используйте портативную газовую горелку, чтобы выжечь верхнюю часть растения. Это замедлит его развитие, но не уничтожит полностью.
Обработка уксусом. Смешайте воду и уксусную эссенцию и опрыскайте растения. Это вызовет их гибель.
Обработка солью. Посыпьте надземную часть сорняков солью, чтобы высушить их корни и вызвать гибель.
Использование гербицидов. Приобретите средство от сорняков и примените согласно инструкции.
Чтобы предотвратить появление одуванчиков:
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.