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Картофель не будет прорастать: просто положите между корнеплодами это

Как избежать прорастания картофеля

1:10
Садоводство » Советы

Однако сохранить картошку свежей не всегда просто из-за проблемы прорастания клубней. Это может представлять опасность для здоровья, так как проросший картофель содержит токсичное вещество — соланин. Поэтому важно знать, как предотвратить прорастание клубней и сохранить картофель дольше свежим.

Как избежать прорастания картофеля
Фото: Own work by User:Tshrinivasan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рассказываем, как правильно хранить корнеплоды:

  • Распределите их врассыпную на стеллажах или в ящиках. В подполье можно использовать сухие доски на полу.
  • Поддерживайте температуру в погребе не выше +4 градусов, предпочтительно не выше 0.
  • Убедитесь, что влажность воздуха составляет около 70 процентов.
  • Перед хранением клубни нужно обсушить, а вентиляция в погребе должна функционировать должным образом.
  • Храните ранние и поздние сорта картошки отдельно, чтобы использовать их поочередно.

Дополнительно можно использовать проверенный метод, который помогает избежать прорастания: положите несколько яблок или груш на полку или в ящик рядом с клубнями. Эти фрукты выделяют газ этлен, который замедляет прорастание картофеля.

Ранее мы рассказали о китайском методе выращивания томатов.

Узнала Маленькую Хитрость, Чтобы Картофель Не Прорастал!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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