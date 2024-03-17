Картофель не будет прорастать: просто положите между корнеплодами это

Как избежать прорастания картофеля

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Однако сохранить картошку свежей не всегда просто из-за проблемы прорастания клубней. Это может представлять опасность для здоровья, так как проросший картофель содержит токсичное вещество — соланин. Поэтому важно знать, как предотвратить прорастание клубней и сохранить картофель дольше свежим.

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Рассказываем, как правильно хранить корнеплоды:

Распределите их врассыпную на стеллажах или в ящиках. В подполье можно использовать сухие доски на полу.

Поддерживайте температуру в погребе не выше +4 градусов, предпочтительно не выше 0.

Убедитесь, что влажность воздуха составляет около 70 процентов.

Перед хранением клубни нужно обсушить, а вентиляция в погребе должна функционировать должным образом.

Храните ранние и поздние сорта картошки отдельно, чтобы использовать их поочередно.

Дополнительно можно использовать проверенный метод, который помогает избежать прорастания: положите несколько яблок или груш на полку или в ящик рядом с клубнями. Эти фрукты выделяют газ этлен, который замедляет прорастание картофеля.

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