Картофель не будет прорастать: просто положите между корнеплодами это

Однако сохранить картошку свежей не всегда просто из-за проблемы прорастания клубней. Это может представлять опасность для здоровья, так как проросший картофель содержит токсичное вещество — соланин. Поэтому важно знать, как предотвратить прорастание клубней и сохранить картофель дольше свежим.
Рассказываем, как правильно хранить корнеплоды:
Дополнительно можно использовать проверенный метод, который помогает избежать прорастания: положите несколько яблок или груш на полку или в ящик рядом с клубнями. Эти фрукты выделяют газ этлен, который замедляет прорастание картофеля.
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Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.