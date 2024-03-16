Наступила тёплая погода? Значит пора сажать редис

Рассказываем о посадке редиса

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Когда именно сеять редис весной зависит от региона, климатических условий и желаемого времени уборки урожая. Однако, в целом, редис можно сеять весной уже с наступлением тёплой погоды и стабильного положительного температурного режима.

Фото: https://www.theproducewholesaler.com.au/

При выборе времени посева редиса следует учитывать, что этот овощ относится к холодостойким культурам. Он может выдерживать небольшие заморозки, поэтому можно приступать к посеву при положительной температуре от +5 °C до +15 °C.

Сеяние редиса весной можно начинать в середине апреля. В этот период снег уже полностью растает, почва прогревается и становится пригодной для сева. Если земля еще прохладная, можно использовать специальный агроволоконный материал для создания дополнительного утепления и стимуляции прорастания семян.

Перед посевом следует хорошо подготовить почву. Редис относится к любящим плодородные, рыхлые и дренированные грунты. Поэтому рекомендуется добавить компост или перегноя в почву для обеспечения ее плодородия. Редис также предпочитает слабощелочные или нейтральные почвы с рН около 6.5-7.0.

Метод посева редиса весной может быть различным. Вы можете сеять семена редиса непосредственно в грунт или использовать рассадный метод. В первом случае следует обратить внимание на то, чтобы семена были покрыты слоем почвы толщиной около 1.5-2 см и расстоянием между ними примерно 3-4 см. Если сеять редис рассадой, то необходимо выращивать его первоначально в отдельных емкостях, а затем, когда растения вырастут до определенного размера, пересадить их в грунт.

При выращивании редиса весной важно обеспечить ему достаточное количество света и влаги. Редису нужно яркое освещение, поэтому следует выбирать для посадки открытые и солнечные места. Полив редиса следует осуществлять регулярно, поддерживая почву во влажном состоянии. Однако, следует избегать переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корнеплодов.

Обычно период от посева до уборки редиса составляет около 20-30 дней, однако это может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания.

Таким образом, редис можно успешно сеять весной, уже с наступлением теплой погоды. Правильный выбор времени посева, подготовка почвы, метод посева и уход за растениями сделают ваш урожай сочным и вкусным. Удачного вам садоводства и богатого урожая редиса!