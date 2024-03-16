Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские ученые рассказали, от чего зависит узор на шерсти кошки
Ubisoft ответил на критику: что изменится в Skull and Bones?
Джей Кей Симмонс заявил, что он не хотел играть лысого персонажа в фильмах о Человеке-пауке
Алекса обиделась на сравнение с Полиной Гагариной, которую тренировал ее муж
Телеведущая Ханга пожалела Канделаки из-за ухода ее сына с "Новой Фабрики звезд"
Ксению Собчак на коврах сравнили с Волочковой и Бритни Спирс
The JOP: физические упражнения способствуют ускорению реакции мозга
Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов
Лолита рассказала, что помогла певцу SHAMAN с псевдонимом
Наступила тёплая погода? Значит пора сажать редис

Рассказываем о посадке редиса

2:40
Садоводство » Овощи

Когда именно сеять редис весной зависит от региона, климатических условий и желаемого времени уборки урожая. Однако, в целом, редис можно сеять весной уже с наступлением тёплой погоды и стабильного положительного температурного режима.

Рассказываем о посадке редиса
Фото: https://www.theproducewholesaler.com.au/

При выборе времени посева редиса следует учитывать, что этот овощ относится к холодостойким культурам. Он может выдерживать небольшие заморозки, поэтому можно приступать к посеву при положительной температуре от +5 °C до +15 °C.

Сеяние редиса весной можно начинать в середине апреля. В этот период снег уже полностью растает, почва прогревается и становится пригодной для сева. Если земля еще прохладная, можно использовать специальный агроволоконный материал для создания дополнительного утепления и стимуляции прорастания семян.

Перед посевом следует хорошо подготовить почву. Редис относится к любящим плодородные, рыхлые и дренированные грунты. Поэтому рекомендуется добавить компост или перегноя в почву для обеспечения ее плодородия. Редис также предпочитает слабощелочные или нейтральные почвы с рН около 6.5-7.0.

Метод посева редиса весной может быть различным. Вы можете сеять семена редиса непосредственно в грунт или использовать рассадный метод. В первом случае следует обратить внимание на то, чтобы семена были покрыты слоем почвы толщиной около 1.5-2 см и расстоянием между ними примерно 3-4 см. Если сеять редис рассадой, то необходимо выращивать его первоначально в отдельных емкостях, а затем, когда растения вырастут до определенного размера, пересадить их в грунт.

При выращивании редиса весной важно обеспечить ему достаточное количество света и влаги. Редису нужно яркое освещение, поэтому следует выбирать для посадки открытые и солнечные места. Полив редиса следует осуществлять регулярно, поддерживая почву во влажном состоянии. Однако, следует избегать переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корнеплодов.

Обычно период от посева до уборки редиса составляет около 20-30 дней, однако это может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания.

Таким образом, редис можно успешно сеять весной, уже с наступлением теплой погоды. Правильный выбор времени посева, подготовка почвы, метод посева и уход за растениями сделают ваш урожай сочным и вкусным. Удачного вам садоводства и богатого урожая редиса!

Когда сеять редиску
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Последние материалы
Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов
Лолита рассказала, что помогла певцу SHAMAN с псевдонимом
Вышло новое видео с геймплеем мобильной версии Need for Speed
Как снять наращенные ресницы в домашних условиях
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров 2023 года
Welt: Запад перестал верить в победу Киева
Конфликт дочери Брэда Питта с отцом: она отказалась от общения с ним
Как вырастить рассаду в яичной скорлупе
ТОП-5 надежных подержанных вседорожников с вариаторной трансмиссией
Американец открыл тайну, как можно бесплатно летать на самолетах долгое время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников