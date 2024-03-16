Это шикарное растение со звёздчатыми цветками придаст оригинальность саду в начале лета

Иксия — оригинальный цветок для сада

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Садоводам, желающим создать оригинальный сад с яркими цветами в начале лета, стоит обратить внимание на иксию. Это клубнелуковичное растение до 70 см высотой с тонкими стеблями и длинными листьями, напоминающими мечи. Её звездчатые цветки, диаметром от 2,5 до 5 см, могут быть белыми, розовыми, жёлтыми, оранжевыми или красными, часто с насыщенной окраской у сердцевины.

Фото: Own work by Andrew massyn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Иксия зацветает в конце мая или начале июня, в прохладных местностях — к концу лета. Она предпочитает солнечные места без сквозняков, особенно хорошо себя чувствует с южной стороны дома. Почва должна быть хорошо дренированной и рыхлой.

Во время цветения иксия нуждается в обильных поливах, но после этого их можно уменьшить. Требуется также удобрение, подходящие для луковичных культур или органика.

Недостатком иксии является её низкая зимостойкость, поэтому клубни лучше выкапывать на зиму. В саду иксия выглядит эффектно как в одиночной посадке, так и в сочетании с другими луковичными растениями. Её можно высаживать в альпинариях, вдоль бордюров, в горшки и контейнеры, а смесь из микса сортов придает участку особый шарм.

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