Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые США обнаружили, что рожденные в богатстве люди склонны сочувствовать бедным
Врач Варвара Рубан рассказала об опасности голодания перед сдачей крови
Пять лучших тушей для создания объемных ресниц
Россияне, приезжающие из Эстонии голосовать, рассказали об угрозах
Прохор Шаляпин впервые показал свою дочь Лизу
Антирейтинг: самые непопулярные автомобильные марки на российском рынке
Firesprite работает над неанонсированным проектом для PS5
Случаи, когда актёров в популярных фильмах подменили дублёрами, и это было заметно
В Одессе при ракетном ударе по санаторию была уничтожена группа иностранных наемников
Помидоры могут приобретать деформированные формы: почему так происходит

Почему деформируются помидоры?

2:41
Садоводство » Овощи

Помидоры: их яркая красная окраска, сочность и сладкий вкус делают их незаменимыми в салатах, соусах и других блюдах. Однако иногда помидоры могут приобретать деформированные формы, что вызывает много вопросов у потребителей. Рассмотрим несколько основных причин деформации помидоров.

Почему деформируются помидоры?

Первой причиной такой деформации может быть генетика. Все сорта помидоров имеют свои собственные генетические особенности, которые влияют на их форму и размер. Некоторые сорта помидоров могут быть более склонны к деформации, чем другие. Например, некоторые помидоры могут иметь грушевидную форму или асимметричные контуры вследствие генетических мутаций.

Однако, помимо генетики, есть и другие факторы, которые могут приводить к деформации помидоров. Один из них — неблагоприятные погодные условия. Помидоры являются теплолюбивыми растениями и могут страдать от перепадов температуры. Если температура слишком низкая или слишком высокая, это может негативно сказаться на формировании плода. Высокие температуры могут привести к быстрому росту помидора, что создает натяжение на кожице, вызывая деформацию. Низкие температуры, особенно при появлении первичных плодов, могут нарушить их нормальное развитие и формирование.

Еще одна причина деформации помидоров может быть связана с недостатком питательных веществ в почве или неправильным уходом за растениями. Недостаток определенных микроэлементов, таких как кальций или бор, может приводить к аномалиям в формировании плода. Помимо этого, недостаточное поливание или неправильное подкормление растений также может способствовать деформации помидоров.

Наконец, деформация также может быть вызвана механическими повреждениями или болезнями. Механическое повреждение, вызванное неправильной обработкой или транспортировкой, может повредить клеточные структуры внутри плода, что может привести к его деформации. С другой стороны, некоторые болезни или инфекции могут повлиять на нормальное развитие плода и вызвать его аномалии.

Почему плоды помидоров кривые?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Под Авдеевкой ВСУ побежали, в Одессе уничтожено более сотни наёмников Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
GSP: первыми останки динозавров обнаружили жители Африки
Салат из цитрусовых и граната: лёгкий, освежающий и очень полезный
Кинологи назвали ошибки, которые сокращают жизнь кошки
Airbnb запретил камеры видеонаблюдения в помещениях
ФСБ задержала диверсанта, готовившего теракт на Транссибе
Историк Дарья Митина рассказала, что по Стамбульским соглашениям Крым посчитали бы Аляской
Британские ученые обнаружили способность морковки снизить риск развития рака
Владельцам машин по параллельному импорту придется доплачивать за утилизационный сбор
RE2 Remake Classic Mod: возвращение к корням Resident Evil с фиксированной камерой
Осиная талия: эффективны ли корсеты для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников