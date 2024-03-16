Бабушка научила: посадите морковь так и забудете о непроросших семенах — все взойдёт дружно

Как добиться дружного прорастания семян моркови

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Посев моркови — всегда некая лотерея: часть семян не прорастает, либо они проклёвываются неравномерно. Садовница из Урала в своём Дзен-канале "Уральская провинция" рассказала о методе, который приносит отличные результаты. Ему научила её бабушка.

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Необходимо уплотнить почву в бороздке перед посевом, например, придавить её бруском. Это создаст площадку, на которой семена не проваливались глубоко в почву, а равномерно пропитаются водой после полива, что способствует их дружному прорастанию.

Посев моркови следует проводить в безветренную погоду. После работы следует накрыть всходы слоем земли толщиной не менее 2 см. Многие недооценивают важность глубокого посева. Однако это не случайно — достаточное давление почвы на семена также способствует их быстрому и равномерному прорастанию.

Последний этап очень важен. Это укрытие грядок плёнкой. Данный приём и есть метод, который передала огороднице её бабушка. Плёнка не даёт испаряться влаге и создаёт парниковый эффект на поверхности почвы, что способствует быстрому прорастанию семян моркови.

Такой метод можно также применять при посеве укропа, петрушки и других семян, которые плохо всходят из-за наличия эфирных масел в их оболочках.

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