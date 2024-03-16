Бабушка научила: посадите морковь так и забудете о непроросших семенах — все взойдёт дружно

Посев моркови — всегда некая лотерея: часть семян не прорастает, либо они проклёвываются неравномерно. Садовница из Урала в своём Дзен-канале "Уральская провинция" рассказала о методе, который приносит отличные результаты. Ему научила её бабушка.
Необходимо уплотнить почву в бороздке перед посевом, например, придавить её бруском. Это создаст площадку, на которой семена не проваливались глубоко в почву, а равномерно пропитаются водой после полива, что способствует их дружному прорастанию.
Посев моркови следует проводить в безветренную погоду. После работы следует накрыть всходы слоем земли толщиной не менее 2 см. Многие недооценивают важность глубокого посева. Однако это не случайно — достаточное давление почвы на семена также способствует их быстрому и равномерному прорастанию.
Последний этап очень важен. Это укрытие грядок плёнкой. Данный приём и есть метод, который передала огороднице её бабушка. Плёнка не даёт испаряться влаге и создаёт парниковый эффект на поверхности почвы, что способствует быстрому прорастанию семян моркови.
Такой метод можно также применять при посеве укропа, петрушки и других семян, которые плохо всходят из-за наличия эфирных масел в их оболочках.
Ранее мы рассказали о необычных цветах, раскрывающихся ночью.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.