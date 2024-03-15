Ночные красавицы: эти красивейшие цветы наполнят ароматом ваш сад — ощутите уникальные ноты в воздухе

Маттиола или ночная фиалка, мирабилис, ночной табак

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ночные цветы раскрывают свою таинственную красоту только после захода солнца и наполняют воздух неповторимым ароматом. Представляем их подборку.

Фото: Own work by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Маттиола или ночная фиалка. Её нежный аромат особенно ощущается в вечерние часы. Маттиола легко выращивается и не требует особых забот.

Мирабилис. Это ещё один поразительный представитель ночных цветов. Его яркие цветы раскрываются только ночью или ближе к вечеру. Это растение неприхотливо и может процветать даже на плохих почвах.

Ночной табак. Его приятный аромат и яркие цветы делают вечернюю атмосферу ещё более прекрасной. Ночной табак выносит засуху и не требует особого внимания.

Ночные цветы — это отличное дополнение к вашему саду, придавая ему атмосферу таинственности и загадочности, а их ароматы наполняют воздух уникальными нотами. Вырастите свои любимые ночные цветы и наслаждайтесь их красотой каждую ночь.

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