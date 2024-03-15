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Самый популярный сорт шпината – матадор. Делимся секретами посадки и ухода

Один из полезных овощей – шпинат

2:34
Садоводство » Овощи

Шпинат – это один из самых полезных и питательных овощей, который широко используется в кулинарии. Он богат витаминами и минералами, такими как витамин А, витамин К, калий и железо. Благодаря своим полезным свойствам, шпинат является обязательным компонентом в питании многих людей.

Один из полезных овощей – шпинат
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Сорта шпината имеют различные особенности и характеристики. Один из самых популярных сортов – это Матадор, который характеризуется быстрым созреванием и высокой устойчивостью к болезням. У этого сорта шпината листья крупные и темно-зеленого цвета.

Еще один известный сорт – Сэвойя, который отличается своей нежностью и ароматом. Он более устойчив к неблагоприятным погодным условиям и имеет маленькие, но вкусные листочки.

Когда сажать шпинат? Идеальное время для посева шпината – это ранняя весна или осень. Весенний посев проводится в апреле, после того как почва прогреется до 4-6 градусов по Цельсию. Осенний посев проводится в августе-сентябре для получения урожая в начале следующего года.

Перед высадкой шпината необходимо подготовить участок. Почва должна быть рыхлой и удобренной, поэтому рекомендуется вносить компост или перегной перед посевом. Также важно обеспечить хорошую дренажную систему, чтобы предотвратить залегание воды в корнях растения.

Посев шпината проводят в ряды с разметкой на глубину около 1.5-2 см. Расстояние между растениями должно составлять около 10-15 см. После посева необходимо хорошо полить посадки и заботиться о регулярном поливе вплоть до момента сбора урожая.

Уход за шпинатом включает в себя полив, прополку и при необходимости периодическое рыхление почвы вокруг растений. Шпинат необходимо подкармливать органическим удобрением или комплексным минеральным удобрением, чтобы обеспечить надлежащий рост и развитие растений.

Сбор урожая шпината происходит в течение 6-8 недель после посева. Листья срезают, оставляя корни на месте, что позволяет растению возобновить свой рост и дать еще один урожай. Шпинат можно употреблять свежим в салатах, добавлять в омлеты или использовать в готовых блюдах.

Шпинат – это невероятно полезный и вкусный овощ, который стоит включить в свой рацион. Выращивание шпината может быть увлекательным и приятным занятием, а полученные результаты порадуют своим вкусом и пользой для организма.

Как правильно посеять шпинат. Сроки сева шпината
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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