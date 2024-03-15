Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая

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Как правильно прищипывать огурцы

2:21
Садоводство » Овощи

Прищипывание огурцов — это важный этап в процессе их выращивания, который позволяет достичь наилучшего качества урожая и обеспечить более продолжительный срок хранения. В этой статье мы расскажем о том, как правильно проводить прищипывание огурцов, чтобы достичь наилучших результатов.

Как правильно прищипывать огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Перед тем, как приступить к прищипыванию огурцов, необходимо определиться с видом куста, который выращиваете. Это важно, так как разные сорта огурцов требуют различных подходов к прищипыванию.

Одна из основных целей прищипывания огурцов — стимуляция образования боковых побегов и плодоношения. Для этого выбирайте нижние междоузлия и аккуратно прищипывайте вершину побега, оставляя два или три междоузлия ниже точки прищипывания. Таким образом, огурцы будут разветвляться и образовывать новые побеги, на которых появятся будущие плоды.

Не забывайте, что прищипывание огурцов следует проводить регулярно, согласно их росту. Оптимальное время для этой процедуры — когда огурцы достигают длины около 15 сантиметров и имеют несколько листьев. Если оставить прищипывание на более поздний период, это может привести к излишнему образованию побегов и перегрузке растения, что отрицательно скажется на качестве урожая.

Кроме того, стоит учитывать особенности растения при прищипывании огурцов. У некоторых сортов огурцов может быть шипованная поверхность, и образование плодов на прищипнутом побеге может быть затруднено. В таких случаях рекомендуется оставлять прищипывание на более поздний период или вовсе пропустить его.

Нельзя также забывать о том, что прищипывание огурцов является процессом ответственным и требующим некоторых навыков. Важно придерживаться правил гигиены и использовать чистые инструменты, чтобы избежать возможной инфекции растений.

Итак, правильное прищипывание огурцов — это важный аспект возделывания данного овоща. Следуя указанным выше рекомендациям и учитывая особенности растения, можно достичь наилучших результатов и обеспечить высокий урожай огурцов. И помните, что процесс прищипывания требует терпения и регулярности, но с каждым новым опытом вы становитесь более опытным возделывателем и можете получить те самые сочные и вкусные огурцы, о которых всегда мечтали.

Огурцы на подоконнике. Формировка, прищипка.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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