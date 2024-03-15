Неприятная проблема для садоводов: рассказываем о белой цикадке

Как бороться с белой цикадкой

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Белая цикадка, насекомое размером около 3 мм, может стать неприятной проблемой для садоводов и огородников. Она не только питается соками растений, но и может переносить вирусы, которые наносят вред их здоровью. Поэтому важно знать, как бороться с белой цикадкой и защитить свои растения от её вредительства.

Фото: creativecommons.org by Christina Butler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Во-первых, предупредительные меры помогут снизить риск поражения растений. В апреле и мае рекомендуется проверить почву на наличие личинок и яиц белой цикадки. Посев растений на значительном расстоянии друг от друга и вентиляция теплиц помогут предотвратить распространение этого вредителя. Также следует избегать загрязнения окружающей среды химическими источниками, поскольку они могут привлекать белых цикадок в большем количестве.

Если вредитель все же начал атаковать растения, надо немедленно принять меры по его уничтожению. Для начала следует провести визуальный осмотр растений на наличие цикадок и их личинок. Белые цикадки обычно сидят на нижней стороне листьев и слабо летают, поэтому особое внимание следует обратить на это место. Уничтожение взрослых особей можно осуществлять путем механического удаления их с растений. Для этого можно использовать щетку или пинцет.

Если белая цикадка стала паразитировать на огороде или в теплице, то необходимо прибегнуть к использованию специальных средств для ее уничтожения. На рынке существует широкий выбор инсектицидов, которые могут быть использованы для борьбы с белой цикадкой. Их применение должно быть согласовано с инструкцией, которая указывает, как и когда применять средство. Обычно они распыляются на листья растений или наносятся кистевым способом. После обработки растения рекомендуется опрыскивать защитное средство несколько дней, чтобы полностью убедиться в эффективности примененной процедуры.

Другими методами, которые могут помочь в борьбе с белой цикадкой, являются применение биотехнологических продуктов, таких как насекомых-паразитов (например, переезд моллюска) или применение природных репеллентов. Такие средства помогают снизить популяцию вредителя без использования химических инсектицидов.

Важно отметить, что для эффективной борьбы с белой цикадкой необходима систематичность и тщательность. Регулярный осмотр растений, правильное применение средств и поддержка общей здоровой среды в саду или огороде помогут избежать проблемы с этим вредителем.