Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увлекательные сериалы о путешествии во времени
Самые необычные риски, которые можно застраховать
Куба создаст новые туристические маршруты для россиян
Быстрее всего жильё на Дальнем Востоке дорожало в Хабаровске – на 44% за год
Поза горы в йоге. Какую пользу она приносит?
Самки воронкоухих лягушек подмигивают понравившимся самцам, чтобы их соблазнить
Nature: при старении и шизофрении нарушения передачи сигналов в мозге одинаковы
РЖД запускает специальные предложения для путешествующих с детьми
Нюша рассказала о ее борьбе с изменой мужа
Неприятная проблема для садоводов: рассказываем о белой цикадке

Как бороться с белой цикадкой

2:32
Садоводство » Вредители и болезни

Белая цикадка, насекомое размером около 3 мм, может стать неприятной проблемой для садоводов и огородников. Она не только питается соками растений, но и может переносить вирусы, которые наносят вред их здоровью. Поэтому важно знать, как бороться с белой цикадкой и защитить свои растения от её вредительства.

Как бороться с белой цикадкой
Фото: creativecommons.org by Christina Butler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Во-первых, предупредительные меры помогут снизить риск поражения растений. В апреле и мае рекомендуется проверить почву на наличие личинок и яиц белой цикадки. Посев растений на значительном расстоянии друг от друга и вентиляция теплиц помогут предотвратить распространение этого вредителя. Также следует избегать загрязнения окружающей среды химическими источниками, поскольку они могут привлекать белых цикадок в большем количестве.

Если вредитель все же начал атаковать растения, надо немедленно принять меры по его уничтожению. Для начала следует провести визуальный осмотр растений на наличие цикадок и их личинок. Белые цикадки обычно сидят на нижней стороне листьев и слабо летают, поэтому особое внимание следует обратить на это место. Уничтожение взрослых особей можно осуществлять путем механического удаления их с растений. Для этого можно использовать щетку или пинцет.

Если белая цикадка стала паразитировать на огороде или в теплице, то необходимо прибегнуть к использованию специальных средств для ее уничтожения. На рынке существует широкий выбор инсектицидов, которые могут быть использованы для борьбы с белой цикадкой. Их применение должно быть согласовано с инструкцией, которая указывает, как и когда применять средство. Обычно они распыляются на листья растений или наносятся кистевым способом. После обработки растения рекомендуется опрыскивать защитное средство несколько дней, чтобы полностью убедиться в эффективности примененной процедуры.

Другими методами, которые могут помочь в борьбе с белой цикадкой, являются применение биотехнологических продуктов, таких как насекомых-паразитов (например, переезд моллюска) или применение природных репеллентов. Такие средства помогают снизить популяцию вредителя без использования химических инсектицидов.

Важно отметить, что для эффективной борьбы с белой цикадкой необходима систематичность и тщательность. Регулярный осмотр растений, правильное применение средств и поддержка общей здоровой среды в саду или огороде помогут избежать проблемы с этим вредителем.

Белая вата на растениях - цикадка белая: меры борьбы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Последние материалы
Nature: при старении и шизофрении нарушения передачи сигналов в мозге одинаковы
РЖД запускает специальные предложения для путешествующих с детьми
Нюша рассказала о ее борьбе с изменой мужа
Блины на воде: прекрасный результат при самом скромном количестве ингредиентов
Что будет, если долго смотреть в глаза кошке
BMW выпускает последнюю специальную версию M3 с механической коробкой передач для Японии
В Германии отмирают универмаги
Уход за кожей в 60–70 лет: экспертные советы для здоровья и красоты
Почему на цветной капусте не завязываются головки
Олеандр — опасное растение на курортах Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников