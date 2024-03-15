Герань пойдёт в рост: эту простую азотную подкормку обожают пеларгонии

Это простое и весьма эффективное удобрение для пеларгоний (герани) мягко простимулирует рост растения. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Садовый рай".
На 1 литр воды возьмите 2-3 грамма дрожжей. Лучше всего работают живые дрожжи. К этому раствору добавьте ещё 2 столовые ложки сахара.
Поливать растения нужно непосредственно после приготовления, так как дрожжи начинают активно действовать, обогащая герани азотом.
Как и при использовании других удобрений, важно соблюдать аккуратность и не применять подкормку чаще одного раза в 3 недели.
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Удобрение этим средством укрепит рассаду.