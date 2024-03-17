Герань покроется пышными шапками цветов: подкормите её этим - мощный стимулятор цветения

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Мощный стимулятор цветения герани

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Садоводство » Комнатные цветы

Часто возникает проблема с недостаточным цветением герани в осенне-зимний период из-за её состояния покоя. Однако если вам хочется, чтобы ваша пеларгония радовала вас цветением даже в самые холодные месяцы, садоводы рекомендуют попробовать это удобрение.

Мощный стимулятор цветения герани
Фото: Own work by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления подкормки вам понадобится 1 грамм борной кислоты, литр воды и 1 капля йода 5%. Тщательно смешайте все ингредиенты, убедитесь, что борная кислота полностью растворилась, и полейте герани из расчёта 150-200 мл на одно растение, пишет Дзен-канал "Садовый рай".

Ранее мы рассказали о цветах с крупными соцветиями.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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