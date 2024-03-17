Герань покроется пышными шапками цветов: подкормите её этим - мощный стимулятор цветения

Часто возникает проблема с недостаточным цветением герани в осенне-зимний период из-за её состояния покоя. Однако если вам хочется, чтобы ваша пеларгония радовала вас цветением даже в самые холодные месяцы, садоводы рекомендуют попробовать это удобрение.
Для приготовления подкормки вам понадобится 1 грамм борной кислоты, литр воды и 1 капля йода 5%. Тщательно смешайте все ингредиенты, убедитесь, что борная кислота полностью растворилась, и полейте герани из расчёта 150-200 мл на одно растение, пишет Дзен-канал "Садовый рай".
Ранее мы рассказали о цветах с крупными соцветиями.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.