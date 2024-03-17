Листья герани перестанут желтеть и осыпаться: подкормите её этим

Расцветшие герани на подоконнике всегда являются гордостью любой домохозяйки. Но, к сожалению, даже с такими неприхотливыми цветами не всегда удаётся достичь желаемого результата. Листья часто бледнеют и осыпаются. Садовод Дзен-канала "Садовый рай", который выращивает герани уже не первый год, поделился важным рецептом подкормки растения. С ней пеларгонии будут расти гораздо лучше.
Вам понадобится обычный йод и вода. Растворите 2 капли йода в 1 литре воды и поливайте растение этим раствором раз в 2-3 недели. Важно избегать попадания раствора непосредственно на корни, чтобы не вызвать ожог.
Кроме обычной йодовой подкормки герани хорошо реагируют на смесь йода с перекисью водорода. Для приготовления такой подкормки смешайте 1 литр воды, 1 мл перекиси водорода и 2 капли йода. Поливайте растение этим раствором вместо обычного полива. Повторяйте эту подкормку не чаще одного раза в месяц.
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Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.