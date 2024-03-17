Эти растения не только радуют роскошными цветами, но и отпугивают вредителей

Бархатцы (тагетесы) считаются одними из самых устойчивых цветов, не требующих особого ухода. Они радуют красивым цветением весь сезон и часто используются ландшафтными дизайнерами для украшения городских клумб и скверов.
Садоводы также ценят тагетесы за их способность отпугивать вредителей, таких как крестоцветная блошка и бабочка капустницы. Например, высаживая их между кочанами капусты, они помогают защитить урожай от этих вредителей.
Однако тагетесы не только помогают в борьбе с вредителями. Они также обогащают почву и являются важным компонентом компоста. Осенью перекапывание почвы с бархатцами помогает насытить землю полезными веществами и провести обеззараживание перед следующим сезоном.
Кроме того, тагетесы отпугивают мышей своим запахом, что полезно для защиты луковичных растений и плодовых деревьев от грызунов. Размещение тагетесов вокруг деревьев помогает перенаправить маршруты мышей, уменьшая риск повреждения растений.
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