Эти растения не только радуют роскошными цветами, но и отпугивают вредителей

Почему стоит посадить бархатцы

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы (тагетесы) считаются одними из самых устойчивых цветов, не требующих особого ухода. Они радуют красивым цветением весь сезон и часто используются ландшафтными дизайнерами для украшения городских клумб и скверов.

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Садоводы также ценят тагетесы за их способность отпугивать вредителей, таких как крестоцветная блошка и бабочка капустницы. Например, высаживая их между кочанами капусты, они помогают защитить урожай от этих вредителей.

Однако тагетесы не только помогают в борьбе с вредителями. Они также обогащают почву и являются важным компонентом компоста. Осенью перекапывание почвы с бархатцами помогает насытить землю полезными веществами и провести обеззараживание перед следующим сезоном.

Кроме того, тагетесы отпугивают мышей своим запахом, что полезно для защиты луковичных растений и плодовых деревьев от грызунов. Размещение тагетесов вокруг деревьев помогает перенаправить маршруты мышей, уменьшая риск повреждения растений.

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