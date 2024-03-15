Топ-3 сортов дынь для выращивания в регионах с коротким летом: быстро созревают, дают сладкие плоды

Сорта дынь "Эфиопка", "Карамель F1", "Делано"

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дыня, хоть и традиционно ассоциируется с Средней Азией, может хорошо расти в различных климатических условиях. Дзен-канал "Азбука огородника" назвал лучшие раннеспелые сорта.

Фото: Own work by Zenon Sych is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Эфиопка". Созревает за 70-80 дней после посадки, средний вес плода до 3,5 кг. Мякоть мягкая, сочная с медовым ароматом.

"Карамель F1". Гибрид с устойчивым иммунитетом. Дыня готова к уборке через 2 месяца, имеет вытянутую, овальную форму, средний вес плода до 3 кг.

"Делано". Сорт устойчив к перепадам температуры, подходит как для южных, так и для северных регионов. Плоды вытянутой формы, сладкий вкус и кремовая текстура.

Эти сорта подходят для более прохладных регионов, где короткое лето требует быстрого созревания.

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