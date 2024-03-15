Этот дивный цветок восхитит необычными соцветиями: тысячи звёздчатых цветков приковывают взгляд - настоящее украшение сада

Эукомис - прекрасный цветок для украшения участка

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение восхитит вас необычными соцветиями. Речь об эукомисе.

Фото: https://www.flickr.com/photos/47108884@N07/11792426616/ by Ton Rulkens from Mozambique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он привлекает внимание своими аналогичными ананасам соцветиями. Высота этого луковичного растения варьируется от 30 до 80 см, а соцветия состоят из 50-100 мелких звёздчатых цветков белого, розового или светло-зелёного цвета. Эукомис предпочитает хорошо освещённые места с защитой от ветра и выращивается на питательных, проницаемых и влажных почвах.

Растение не очень требовательно в уходе, но не выносит морозов. Регулярный, но умеренный полив и подкормки минеральным удобрением помогут сохранить его здоровье. У некоторых сортов может возникнуть необходимость в поддержке соцветий.

Эукомис выглядит эффектно как в одиночной посадке, так и в сочетании с другими растениями, такими как герберы, канны и гейхера, а также среди камней или хвойных растений. Цветение происходит всё лето, и после него растение остаётся декоративным. Соцветия эукомиса подходят для срезки и сохраняют свежесть. Его можно выращивать в контейнерах на террасе или в саду.

Ранее мы рассказали об идеальном растении для занятых дачников.