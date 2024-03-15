Этот дивный цветок восхитит необычными соцветиями: тысячи звёздчатых цветков приковывают взгляд - настоящее украшение сада

Это растение восхитит вас необычными соцветиями. Речь об эукомисе.
Он привлекает внимание своими аналогичными ананасам соцветиями. Высота этого луковичного растения варьируется от 30 до 80 см, а соцветия состоят из 50-100 мелких звёздчатых цветков белого, розового или светло-зелёного цвета. Эукомис предпочитает хорошо освещённые места с защитой от ветра и выращивается на питательных, проницаемых и влажных почвах.
Растение не очень требовательно в уходе, но не выносит морозов. Регулярный, но умеренный полив и подкормки минеральным удобрением помогут сохранить его здоровье. У некоторых сортов может возникнуть необходимость в поддержке соцветий.
Эукомис выглядит эффектно как в одиночной посадке, так и в сочетании с другими растениями, такими как герберы, канны и гейхера, а также среди камней или хвойных растений. Цветение происходит всё лето, и после него растение остаётся декоративным. Соцветия эукомиса подходят для срезки и сохраняют свежесть. Его можно выращивать в контейнерах на террасе или в саду.
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