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Двуцветная фиалка: рассказываем о маттиоле, которая имеет ароматный запах

Делимся советами как вырастить маттиолу

2:24
Садоводство » Цветы

Маттиола, также известная как двуцветная фиалка или ночная фиалка, является изысканным и прекрасным растением, которое прославляется своими ароматными цветами и изящными лепестками. Если вы хотите насладиться красотой и утонченным запахом этого цветка, то мы рады поделиться с вами советами о том, как его вырастить и за ним правильно ухаживать.

Делимся советами как вырастить маттиолу
Фото: creativecommons.org by SABENCIA Guillermo César Ruiz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Выбор места для выращивания маттиолы является первым важным шагом. Она предпочитает солнечные места, но в тоже время терпит полутень. Подходящим местом может стать балкон или веранда, но также можно выращивать её в саду или на клумбе. Однако следует помнить, что маттиола нежна к заморозкам, поэтому в зимний период она требует надлежащего укрытия.

Перед тем, как высадить семена маттиолы, необходимо подготовить почву. Убедитесь, что она сырая и хорошо дренирована. Для улучшения дренажа вы можете добавить песок или перлит в почву. Также рекомендуется добавить органическое удобрение для обеспечения питательными веществами.

Семена можно посеять в грунт весной, когда земля прогреется и вероятность заморозков минимальна. Расстояние между семенами должно быть примерно 15-20 сантиметров, чтобы растения имели достаточно места для роста. После посева семена следует слегка приподнять и аккуратно полить.

При регулярном поливе маттиола будет радовать вас своими цветами весь сезон цветения. Однако помните, что она предпочитает умеренный полив и не выносит пересушивания. Уход за маттиолой включает поливание вплоть до корней, не затрагивая цветы и листья.

Чтобы ваша маттиола радовала вас максимально долго, позаботьтесь о правильном удалении отцветших цветков. Это поддержит её цветение и позволит сохранить эстетическую привлекательность вашего сада или балкона.

Важно отметить, что маттиола является однолетним растением, поэтому в следующем году вам придется посадить новые растения. Однако не беспокойтесь, вы всегда можете сохранить семена для будущих посевов.

Уход за маттиолой требует некоторого труда и внимания, но усилия будут вознаграждены великолепным ароматом и красотой цветов. Выращивание этого растения станет увлекательным процессом для вас, и вы будете наслаждаться его прекрасным видом в течение всего сезона цветения.

Маттиола
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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