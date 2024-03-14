Этот изящный цветок прекрасно украсит помещение: нежные светло-голубые лепестки просто очаровывают

Свинчатка капская часто используется в озеленении

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это прекрасное растение из Средиземноморья чаще всего выращивается в помещениях или как контейнерная культура. Речь о свинчатке капской.

Фото: Pale blue flower Uploaded by Magnus Manske by Tony Hisgett from Birmingham, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она часто используется в озеленении. Её соцветия состоят из прекрасных цветков диаметром 2-3 см, окрашенных обычно в светло-голубой оттенок, хотя бывают и с белыми или малиновыми бутонами. Цветение начинается в конце весны и продолжается до начала осени, сопровождаясь тонким ароматом.

Растение предпочитает хорошее солнечное освещение и уход. В домашних условиях рекомендуется размещать его на юго-восточной или юго-западной стороне. Летом можно выносить на свежий воздух, защищая от сквозняков.

Поливать следует по мере высыхания верхнего слоя грунта. Растение любит влажный воздух, поэтому опрыскивания рекомендуются, особенно при высоких температурах. Для него подходит хорошо проницаемая и питательная почва, а также регулярное подкормка комплексными минеральными препаратами.

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