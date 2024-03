Этот изящный цветок прекрасно украсит помещение: нежные светло-голубые лепестки просто очаровывают

Это прекрасное растение из Средиземноморья чаще всего выращивается в помещениях или как контейнерная культура. Речь о свинчатке капской.

Фото: Pale blue flower Uploaded by Magnus Manske by Tony Hisgett from Birmingham, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic