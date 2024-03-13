Растения, овощи, цветы - что сажать рядом с огурцами

Рассказываем что может соседствовать с огурцами

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При выборе растений для посадки рядом с огурцами следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, необходимо выбрать растение, которое будет дополнять и улучшать рост и развитие огурцов. Во-вторых, оно должно быть совместимо с условиями окружающей среды и не конкурировать с огурцами за ресурсы. В этой статье мы рассмотрим несколько подходящих вариантов для соседства с огурцами.

Фото: creativecommons.org by Marrik is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Одним из наиболее полезных растений для посадки рядом с огурцами является базилик. Базилик не только служит отличным приправой для блюд, но и обладает множеством преимуществ, когда речь идет о соседстве с огурцами. Прежде всего, его аромат отталкивает вредителей, таких как тля и мухи. Кроме того, базилик притягивает пчел, которые помогают опылять цветки огурцов и повышают их урожайность. Красивые зеленые листья базилика также создают приятный конtrast с белесыми цветами огурцов, делая огород более привлекательным.

Ещё одним хорошим выбором для посадки рядом с огурцами являются цветы календулы. Календула является отличным вариантом компаньона для огурцов, поскольку ее яркие цветы привлекают полезных насекомых, таких как пчелы и шмели. Они помогают опылять цветки огурцов, что в свою очередь способствует повышению урожайности. Календула также обладает репеллентными свойствами, отталкивающими вредителей, так что она может помочь защитить огурцы от нападения вредных насекомых.

Также стоит обратить внимание на помидоры, как идеальных соседей огурцов. Они прекрасно дополняются друг друга, поскольку помидоры могут служить натуральным забором для огурцов, предоставляя им опору для вертикального роста. Кроме того, помидоры и огурцы делят почву, что позволяет эффективно использовать ресурсы и предотвращает конкуренцию за питательные вещества и воду.

Важно также упомянуть морковь в контексте растений, рассматриваемых для посадки рядом с огурцами. Морковь можно посадить между рядами огурцов, поскольку ее корнеплоды уходят глубже в почву и не конкурируют с огурцами за доступ к питательным веществам. Кроме того, морковь является высокоурожайным растением и может быть использована в качестве продовольственного сырья, что делает ее посадку еще более выгодной.

Таким образом, выбор растений для посадки рядом с огурцами имеет большое значение для общего роста и развития огорода. Базилик, календула, помидоры и морковь являются отличными вариантами для соседства с огурцами. Они не только способствуют повышению урожайности огурцов, но и обладают своими уникальными преимуществами в борьбе с вредителями и создании привлекательного огородного ландшафта. В любом случае, комбинирование этих растений с огурцами позволит вам насладиться не только прекрасным урожаем, но и красотой вашего сада.