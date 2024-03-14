У этих сортов свёклы минимально выражены "борода" и белые кольца: выбор дачников

"Пабло F1" и "Бордо 237" — самые сладкие и лёгкие сорта свёклы

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Среди многочисленных сортов и гибридов свёклы лишь некоторые завоевали доверие садоводов благодаря своей особой сладости и лёгкости. У них минимально выражены "борода" и белые кольца.

Фото: Own work by Diógenes el Filósofo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Бордо 237". Один из наиболее надёжных сортов, проверенный ещё нашими предками в 1943 году. Сорт среднеранний, плоды созревают за 70-120 дней, идеально подходит для выращивания в Подмосковье, устойчив к засухе и болезням. Плоды могут быть неидеальной формы, но их вкусовые качества компенсируют это.

"Красный шар". Один из самых популярных, ранний и скороспелый, плоды созревают за 90 дней. Идеально подходит для выращивания как на солнце, так и в полутени. Мякоть однородного бордового цвета, сладкая, лишена белых колец. Сорт идеален для хранения и употребления в свежем виде.

"Пабло F1". Подходит как для выращивания в средней полосе России, так и в холодных регионах. Мякоть сладкая и сочная, без белых колец. Идеален для приготовления разнообразных блюд.

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