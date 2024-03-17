Эти сорта свёклы без белых колец и "бороды": садоводы назвали топ-3 — хранятся до следующего урожая

Сорта свёклы "Пабло F1", "Цилиндра", "Детройт"

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта свёклы без белых колец и "бороды", сладкие и сочные, а также не требовательны к кислотности грунта. Они устойчивы к жаре и холоду, и хранятся практически до самого урожая.

Фото: Own work by Acabashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Пабло F1". Это сорт среднего срока созревания (105-110 дней). Он идеально подходит для весеннего и летнего посева, обеспечивая раннюю продукцию и долгое хранение. "Пабло F1" хладостоек, выносит жару и не реагирует на изменения pH грунта белыми кольцами. Урожайность достигает до 6-7 кг на квадратный метр.

"Цилиндра". Ещё один отличный сорт (120-130 дней), который хорош как для раннего потребления, так и для хранения. Его цилиндрические корнеплоды славятся своей сладостью, отсутствием белых колец и способностью хорошо храниться. Средняя урожайность составляет 8-10 кг на кв. метр.

"Детройт". Сорт среднего срока созревания, прекрасно подходящий для летнего посева и хранения. Его корнеплоды плотные, хрустящие и красивой формы. Детройт также устойчив к стрелкованию, основным вредителям и болезням. Урожайность этого сорта составляет от 3.5 до 7 кг на кв. метр, в зависимости от условий выращивания.

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