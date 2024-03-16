Универсальная подкормка для смородины, крыжовника, цветов: улучшает рост и урожайность

Эта подкормка очень хороша для смородины, крыжовника, клубники и даже цветов. Ею поделилась огородница Ирина в своём Дзен-канале.
Возьмите 8-литровое ведро и наполните четверть его объёма горячей водой, чтобы все ингредиенты хорошо растворились. Добавьте в ведро чайную ложку борной кислоты и четверть чайной ложки марганцовки, а также 8 таблеток трихопола. Хорошо перемешайте и оставьте на пару часов.
После этого в раствор добавьте половину чайной ложки йода и одну столовую ложку нашатыря. Долейте воду до верха ведра и снова перемешайте.
Подкормите растения за день или полдня до полива, обильно увлажнив почву. Не забудьте, что подкормку следует лить у основания куста, вокруг корней. Для смородины и крыжовника можно использовать ковшик объёмом литр.
Подкармливать следует в период, когда растения начинают активно расти и готовятся к цветению. Не подкармливайте, пока растения не образуют достаточно листьев.
Также подкормку любят ирисы и пионы. Цветы не будут болеть, страдать от грибка и серой гнили.
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