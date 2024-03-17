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Очень плодовитый, нежный, с тонкой шкуркой: этот сорт баклажанов даёт плоды по 300 г — любовь дачников

Сорт баклажанов "Каратая"

0:45
Садоводство » Овощи

Этот сорт баклажанов просто великолепен. Он очень плодовитый и нежный, с тонкой шкуркой. Семена не дешёвые, но они того стоят. Речь о сорте "Каратая".

Сорт баклажанов "Каратая"
Фото: Own work by Hannes Grobe/BHV is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сорт среднеранний гибридный, его вегетационный период составляет 70 дней после посадки саженцев. Растение крепкое, с хорошо развитой лиственной массой и мощной корневой системой. Плоды удлинённые и цилиндрические, имеют тёмно-фиолетовый глянцевый оттенок. Длина плода составляет 24-26 см, а диаметр — 4-6 см. Вес одного плода — от 300 до 350 грамм.

Ранее мы рассказали о суперурожайных сортах арбузов.

Баклажан Каратая F1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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