Очень плодовитый, нежный, с тонкой шкуркой: этот сорт баклажанов даёт плоды по 300 г — любовь дачников

Этот сорт баклажанов просто великолепен. Он очень плодовитый и нежный, с тонкой шкуркой. Семена не дешёвые, но они того стоят. Речь о сорте "Каратая".
Сорт среднеранний гибридный, его вегетационный период составляет 70 дней после посадки саженцев. Растение крепкое, с хорошо развитой лиственной массой и мощной корневой системой. Плоды удлинённые и цилиндрические, имеют тёмно-фиолетовый глянцевый оттенок. Длина плода составляет 24-26 см, а диаметр — 4-6 см. Вес одного плода — от 300 до 350 грамм.
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