Его любят за простоту: этот цветок идеален для ландшафтного дизайна — украсит любой уголок сада

Песчанка популярна в ландшафтном дизайне за свою простоту

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот цветок, известный как песчанка (агренария), популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей простой красоте и способности произрастать в неблагоприятных условиях. Он может быть многолетним или редко однолетним или двухлетним, достигая высоты до 30 см.

Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветки аренарии небольшие, часто белого, розового, кремового или светло-фиолетового оттенков. Цветение начинается в мае или июне и длится около месяца.

Песчанка предпочитает солнечные места, но может расти и в небольшой тени, особенно на супесчаном грунте или каменистых участках. Она не требует частых поливов или регулярных удобрений, достаточно одного раза в сезон применить комплексное минеральное удобрение.

Этот цветок абсолютно зимостоек и устойчив к болезням и насекомым-вредителям, поэтому дополнительное укрытие на зиму не требуется. В саду его часто используют как почвопокровник на каменистых склонах и в альпинариях, гармонично сочетаясь с другими растениями. Он также применяется для оформления бордюров или садовых тропинок, предотвращая размывание грунта.