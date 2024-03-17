Это дивное растение отличается кистевидными соцветиями: идеально для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток

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Кларкия — привлекательное однолетнее растение

1:00
Садоводство » Цветы

Кларкия — привлекательное однолетнее растение, цветущее весь сезон и достигающее высоты до 90 см. Его часто используют для украшения клумб, беседок и террас в вазонах и кашпо.

Кларкия — привлекательное однолетнее растение
Фото: flickr.com by Annie's Annuals & Perennials is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветки кларкии небольшие, до 3 см в диаметре, и могут быть простыми или махровыми, с разнообразной окраской — от розового до алого. Они собраны в кистевидные соцветия, редко встречаются одиночные цветки.

Часто путают кларкию с годецией, отличающейся более крупными цветками и низким ростом. Кларкия предпочитает хорошо освещённые участки с защитой от ветра и достаточным пространством для разрастания. Растение не требовательно к почве, хотя предпочитает плодородную и легкую. Поливают его пару раз в неделю, избегая перелива, особенно во время дождливого лета.

Кларкия отлично сочетается с другими растениями. Она может использоваться для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток.

Цветы кларкия – выращивание из семян и уход, посадка кларкии в саду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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