Это дивное растение отличается кистевидными соцветиями: идеально для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток

Кларкия — привлекательное однолетнее растение, цветущее весь сезон и достигающее высоты до 90 см. Его часто используют для украшения клумб, беседок и террас в вазонах и кашпо.
Цветки кларкии небольшие, до 3 см в диаметре, и могут быть простыми или махровыми, с разнообразной окраской — от розового до алого. Они собраны в кистевидные соцветия, редко встречаются одиночные цветки.
Часто путают кларкию с годецией, отличающейся более крупными цветками и низким ростом. Кларкия предпочитает хорошо освещённые участки с защитой от ветра и достаточным пространством для разрастания. Растение не требовательно к почве, хотя предпочитает плодородную и легкую. Поливают его пару раз в неделю, избегая перелива, особенно во время дождливого лета.
Кларкия отлично сочетается с другими растениями. Она может использоваться для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток.
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