Это дивное растение отличается кистевидными соцветиями: идеально для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток

Кларкия — привлекательное однолетнее растение

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кларкия — привлекательное однолетнее растение, цветущее весь сезон и достигающее высоты до 90 см. Его часто используют для украшения клумб, беседок и террас в вазонах и кашпо.

Фото: flickr.com by Annie's Annuals & Perennials is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветки кларкии небольшие, до 3 см в диаметре, и могут быть простыми или махровыми, с разнообразной окраской — от розового до алого. Они собраны в кистевидные соцветия, редко встречаются одиночные цветки.

Часто путают кларкию с годецией, отличающейся более крупными цветками и низким ростом. Кларкия предпочитает хорошо освещённые участки с защитой от ветра и достаточным пространством для разрастания. Растение не требовательно к почве, хотя предпочитает плодородную и легкую. Поливают его пару раз в неделю, избегая перелива, особенно во время дождливого лета.

Кларкия отлично сочетается с другими растениями. Она может использоваться для украшения стен домов, заборов, тропинок и рабаток.