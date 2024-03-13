Одни говорят что вредно, другие - улучшают здоровье. Всё о побелке деревьев

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Побелка деревьев: необходимость или излишество?

2:22
Садоводство » Советы

Вопрос об обязательности белильной процедуры для деревьев является достаточно спорным и вызывает противоречивые мнения среди специалистов и любителей садоводства. Некоторые считают, что белильные материалы вредны для растений и окружающей среды, тогда как другие придерживаются мнения, что данная процедура способствует улучшению здоровья деревьев и их эстетическому облику.

Побелка деревьев: необходимость или излишество?
Фото: creativecommons.org by brionv is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Основным аргументом противников беления деревьев является то, что химические вещества, содержащиеся в белильных материалах, могут негативно сказаться на живых организмах. Они утверждают, что такие химикаты могут проникать в почву и загрязнять подземные воды, а также являться источником вредных испарений, которые могут попадать в атмосферу и наносить вред окружающей среде.

Кроме того, некоторые эксперты указывают на то, что белильные материалы могут затруднить достаточное поступление света и кислорода к корням деревьев, что, в свою очередь, может ослабить их жизнеспособность и привести к ухудшению их общего состояния. Это может быть особенно актуально для молодых деревьев, которым требуется больше энергии для роста и развития.

Однако беление деревьев также имеет своих сторонников. Они утверждают, что эта процедура может быть необходимой для защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как интенсивное солнечное излучение, морозы или атмосферные загрязнения. Белильные материалы, содержащие вещества с антисептическими свойствами, могут предотвращать различные заболевания и защищать камбий и кору от повреждений.

Кроме того, беление деревьев может использоваться для эстетической цели. Оно помогает придать растениям опрятный и ухоженный вид, особенно в городских условиях, где деревья часто подвергаются влиянию городской среды и атмосферных загрязнений.

Таким образом, вопрос об обязательности побелки деревьев не может быть однозначно решен. Он требует учета множества факторов, таких как состояние и вид дерева, климатические условия и наличие вредоносных факторов. В некоторых случаях белильная процедура может быть полезна для растений, однако её выполнение необходимо рассматривать с осторожностью и соблюдением всех необходимых предосторожностей для минимизации потенциального вреда окружающей среде.

Глупость или нужное дело? Вся правда о побелке деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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