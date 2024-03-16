Этот интересный цветок называют "крыльями ангела": он похож на орхидею, но не капризный в уходе

Схизантус, иногда называемый "крыльями ангела", представляет собой интересный цветок, похожий на орхидею, но менее капризный в уходе. Он цветёт с конца весны до первых заморозков, привлекая внимание своей красочной расцветкой.
Лепестки могут быть белыми, жёлтыми, красными, фиолетовыми, иногда с различными узорами и вкраплениями. Куст может достигать высоты до 1 метра, хотя есть и низкорослые сорта.
Схизантус предпочитает хорошо освещённые места с питательной проницаемой почвой и слегка кислой реакцией. Рекомендуется сажать кусты на расстоянии не менее 25 см друг от друга. Растение нуждается в систематическом поливе, особенно в жаркую погоду, а также в регулярном подкормке минеральными удобрениями для цветущих растений.
Схизантус можно сочетать с другими цветами, такими как алиссум, лобелия, наперстянка, пеларгония, флоксы и ромашки. Он также хорошо смотрится в кашпо и вазонах.
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