Очищаем деревья от мха и лишайника: рассказываем, как это правильно сделать

Как убрать лишайник и мох с дерева в саду

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Весной необходимо уделить внимание деревьям на участке, освободив их от мха и лишайника, чтобы обеспечить здоровый урожай. Своим опытом поделилась садовод Данута Иосифовна в Дзен-канале.

Фото: flickr.com by Björn S. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Обработку лучше начать до распускания почек, когда дерево ещё спит после зимы, при температуре воздуха выше +5 градусов.

При обнаружении поражённых участков сначала аккуратно очищаем их деревянным шпателем, а затем мягкой щёткой удаляем грибок со ствола и веток. После этого обрабатываем раствором железного купороса для дезинфекции от насекомых.

Затем через несколько дней обрабатываем раствором бордоской смеси для окончательного избавления от грибка. Раны на коре деревьев обрабатываем кальцинированной содой, разведённой водой, повторяя процедуру через 7 дней.

Завершаем процесс, побеливая стволы и ветки известью в солнечную погоду и при температуре выше +5 градусов.