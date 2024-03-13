7 кг с одного квадратного метра: этот сорт моркови не перерастает и не трескается — хранится долго

Этот сорт моркови отличается прекрасными качествами. Его срок созревания около 85 дней. Обычно он даёт урожай в 7 кг с 1 квадратного метра. речь о сорте "Нантес".
Как пишет огородница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале, сорт устойчив к болезням и перерастанию, имеет нежную структуру и хранится долго. Длина корнеплода примерно 13-17 см. Масса около 105 грамм.
"При зрелости моркови можно судить по выступающей части над землёй, она приобретает фиолетово-розовый цвет. Сердцевина еле-еле видна, но на вкус её практически не ощущаешь. Она очень мягко соединяется с мякотью", — пишет садовница.
Этот сорт моркови не склонен к перерастанию и растрескиванию. Он устойчив к поражению морковной мухой.
Садовница начинает употреблять его в пищу уже через 55 дней после посева, и даже на таком раннем этапе морковь сочная. Она также хранится очень хорошо.
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