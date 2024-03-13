Этот цветок обожают дачники за простоту в уходе и долгое цветение: поражает крупными соцветиями ярких оттенков

Канна — цветок с уникальным внешним видом, пользующийся популярностью на частных участках и в городских клумбах благодаря своей простоте в уходе и долгому цветению.
Это многолетнее растение, достигающее высоты до 3 метров. Цветы крупные и могут быть разнообразными: от красных до жёлтых и двухцветных.
Канны предпочитают солнечные места с плодородной почвой и умеренный полив. Подкармливают их дважды в сезон.
Несмотря на низкую зимостойкость, растение редко болеет. Оно прекрасно смотрится как в одиночной посадке, так и группами, особенно около водоемов или в сочетании с другими цветами на клумбе.
Низкорослые сорта могут быть выращены в контейнерах или у забора, а также использоваться для многоуровневых клумб.
Королевская семья на грани развода.