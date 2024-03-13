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Отлично приспособленные к росту в кислых почвах: какие растения?

Эти растения просто процветают в кислой почве

2:23
Садоводство » Советы

Растения, отлично приспособленные к росту в кислых почвах, имеют особый генетический потенциал, который позволяет им процветать в таких условиях. Кислая почва имеет низкий pH-уровень, что вызывает определённые проблемы для многих растений. Однако, есть определённые виды, которые лучше всего процветают на таких почвах.

Эти растения просто процветают в кислой почве
Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Один из наиболее популярных видов растений, предпочитающих кислую почву, является род рододендронов. Рододендроны, с их яркими и ароматными цветами, процветают в кислых почвах благодаря своей способности жить в условиях с низким pH-уровнем. Они требуют хорошего дренажа и обычно выращиваются с добавлением торфа или специализированных кислотных удобрений.

Другой популярный вид растений для кислых почв - это хвойные. Многие виды хвойных растений, таких как можжевельник, сосна или ель, приспособлены к росту в кислых почвах. Они обычно имеют высокую устойчивость к кислотности и могут хорошо процветать в таких условиях. Хвойные растения также являются отличным выбором для создания живых изгородей или декоративных элементов в саду.

Эрика или вереск - еще один популярный выбор для кислых почв. Эти растения обладают яркими цветами и мелкими, игольчатыми листьями. Они могут расти в местах с высокой кислотностью и требуют небольшого количества органического удобрения для поддержания своего здоровья.

Некоторые виды орхидей также предпочитают кислые почвы. Орхидеи, например, виды Dendrobium и Cattleya, процветают в кислой среде и зачастую выращиваются в специальной смеси, содержащей сфагнум или пековую землю.

Если вы ищете растения для закрытых помещений, которые будут процветать в кислых условиях, обратите внимание на азалии. Эти многолетние цветы с яркими цветами и богатым зеленым листьям обычно высаживаются вся композициях с торфом или специальными почвенными смесями, разработанными специально для приведения pH-уровня почвы в баланс.

В конечном счёте, выбор растений для кислой почвы зависит от ваших предпочтений и условий в вашем саду. Однако, растения, описанные выше, широко известны своей способностью приспосабливаться к низкому pH-уровню и способны придать вашему саду великолепный вид, даже на кислых почвах.

Эти растения обожают кислые почвы!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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