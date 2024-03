Это привлекательное растение удивит красивыми соцветиями и нежным ароматом: идеально для начинающих

Иберис привлекает внимание своими красивыми соцветиями и нежным ароматом. Этот цветок идеально подходит для открытого грунта и широко используется в флористике. Растение неприхотливо и подходит для начинающих садоводов.

Фото: Own work by Lili82 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic