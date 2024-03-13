Это привлекательное растение удивит красивыми соцветиями и нежным ароматом: идеально для начинающих

Иберис привлекает внимание небольшими, но красивыми соцветиями

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Иберис привлекает внимание своими красивыми соцветиями и нежным ароматом. Этот цветок идеально подходит для открытого грунта и широко используется в флористике. Растение неприхотливо и подходит для начинающих садоводов.

Фото: Own work by Lili82 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Иберис может быть как однолетним, так и многолетним растением. Оно цветет обильно, практически скрывая листву. Цветы могут быть розовыми, белыми, сиреневыми или лиловыми. Цветение происходит в конце весны или лета и длится около 2 месяцев.

Для посадки ибериса выбирают хорошо освещенные места с хорошо дренированным грунтом. Растение поливается только в период засухи и хорошо реагирует на подкормки. Оно достаточно морозостойкое, но лучше укрывать его в холодные бесснежные зимы.

Иберис часто используется для оформления цветников и альпийских горок. Оно прекрасно сочетается с другими цветами и крупными камнями, а также может выращиваться в контейнерах и вазонах.