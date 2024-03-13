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Это растение не доставит хлопот: идеально для пейзажного сада

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада

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Садоводство » Цветы

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада или участка в сельском стиле. Это многолетник высотой до 70 см с перистыми листьями и цветами различных оттенков.

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада
Фото: flickr.com by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он предпочитает хорошо освещённые места и умеренно увлажнённые, дренированные почвы. Обычно не требует особого ухода, за исключением регулярного полива. Гравилат устойчив к болезням и вредителям, и отлично смотрится в группах или в миксбордерах, гармонично сочетаясь с другими растениями.

Ранее мы рассказали о том, как справиться с пятнистостью на листьях клубники.

Гравилат обзор многолетника - посадка и уход в открытом грунте🌺
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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