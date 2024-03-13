Это растение не доставит хлопот: идеально для пейзажного сада

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада или участка в сельском стиле. Это многолетник высотой до 70 см с перистыми листьями и цветами различных оттенков.

Фото: flickr.com by jacilluch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он предпочитает хорошо освещённые места и умеренно увлажнённые, дренированные почвы. Обычно не требует особого ухода, за исключением регулярного полива. Гравилат устойчив к болезням и вредителям, и отлично смотрится в группах или в миксбордерах, гармонично сочетаясь с другими растениями.

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