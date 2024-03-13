Это растение не доставит хлопот: идеально для пейзажного сада

Гравилат — прекрасное растение для пейзажного сада или участка в сельском стиле. Это многолетник высотой до 70 см с перистыми листьями и цветами различных оттенков.
Он предпочитает хорошо освещённые места и умеренно увлажнённые, дренированные почвы. Обычно не требует особого ухода, за исключением регулярного полива. Гравилат устойчив к болезням и вредителям, и отлично смотрится в группах или в миксбордерах, гармонично сочетаясь с другими растениями.
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