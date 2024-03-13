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Для эстетики и увеличения урожая: как правильно обрезать грушу

Как обрезать грушу весной для компактной кроны?

2:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Грушевые деревья являются прекрасным дополнением к любому саду. Они радуют глаз своей компактной и изящной кроной, а также обилием сочных и вкусных плодов. Чтобы сохранить эстетику и увеличить урожайность грушевого дерева, весной необходимо провести обрезку.

Как обрезать грушу весной для компактной кроны?
Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service

Основная цель обрезки груши весной - формирование компактной и гармоничной кроны. Как правило, грушевые деревья образуют мощные и раскидистые ветви, которые могут привести к неравномерному размещению плодов. Чтобы избежать этого, следует уделять особое внимание обрезке груши весной.

Первым шагом при обрезке груши весной является удаление поврежденных, слабых или мертвых ветвей. Это позволит сохранить здоровье и энергию дерева для развития крепких и плодоносных веток. Кроме того, такая обрезка способствует притоку солнечного света и воздуха к дереву, что благотворно сказывается на его росте и плодоношении.

Вторым этапом является формирование главного стебля и главных ветвей. Грушевые деревья образуют несколько вертикальных стволов, из которых выбирают один главный. Остальные стебли удаляются или сокращаются до боковых веток. Таким образом, образуется прямая и прочная основа кроны, что делает дерево более устойчивым к ветрам и тяжести плодов.

Третий этап обрезки груши весной состоит в создании правильного разветвления кроны. Для этого следует сокращать боковые ветви таким образом, чтобы создать компактную и хорошо освещенную среду для роста и развития плодов. Необходимо соблюдать определенные расстояния между ветвями, чтобы они не соприкасались и не мешали друг другу.

Четвёртым шагом при обрезке груши весной является удаление отрастаний. Ведь они не только утяжеляют крону дерева, но и отнимают энергию, которая могла бы быть направлена на рост и развитие плодов. Регулярное удаление водососов помогает дереву оставаться здоровым и плодоносным.

Итак, обрезка груши весной является важным мероприятием для формирования компактной и гармоничной кроны. Правильное выполнение этой процедуры способствует увеличению урожайности и продлению срока службы дерева. Не забывайте, что перед обрезкой груши необходимо использовать острый инструмент и обработать все раны антисептиками, чтобы предотвратить возможные инфекции. Таким образом, соблюдая все эти рекомендации, вы сможете создать компактную и эстетически привлекательную крону грушевого дерева, которая будет радовать вас многие годы.

Как обрезать грушу весной для компактной кроны и огромного урожая?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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