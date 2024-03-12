Необычные сорта огурцов: садовод поделилась опытом выращивания - создайте экзотику в саду

Сорта огурцов "Мелотрия", "Тладианта", "Трихозант"

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Садовница Галина в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель" рассказала об опыте выращивания экзотических сортов огурцов. Среди множества сортов она выделила три.

Фото: Own work by Atudu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мелотрия". Сорт, известный также как мексиканский огурец или мышиная дыня, производит маленькие "арбузики" с лёгкой кислинкой. Их можно мариновать, солить или добавлять в салаты. Плоды мелотрии образуют съедобные клубни, которые имеют вкус редиса в сочетании с огурцом. Они не сохраняются долго, поэтому рекомендуется употреблять их сразу после сбора.

"Тладианта". Тладианта, известная как красный огурец, представляет собой лиану. Молодые зелёные плоды можно употреблять как обычные огурцы, а когда они созревают, становятся красными и сладкими, что делает их подходящими для варенья. Тладианта может быть агрессивной и требует контроля, так как она быстро распространяется как в теплице, так и за её пределами.

"Трихозант". Японский огурец или змеевидный огурец также известен как трихозант. У этого сорта красивые цветы, напоминающие снежинки. Вечером из них идет тонкий сладкий аромат с нотками жасмина, что делает его привлекательным.

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