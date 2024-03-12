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Избавьтесь от фитофторы томатов в теплице навсегда: опытный садовод раскрыла, что нужно сделать

Как избавиться от фитофторы в теплице

1:33
Садоводство » Вредители и болезни

В теплицах помидоры часто сталкиваются с фитофторой, грибковой инфекцией, которая процветает в условиях высокой влажности. Борьба с ней бывает непроста, но предупредить заболевание гораздо проще, чем потом его лечить. Садовница-любитель Галина, живущая на среднем Урале в Свердловской области, рассказала о своём опыте решения проблемы.

Как избавиться от фитофторы в теплице
Фото: flickr.com by Scot Nelson from Honolulu, Hawaii, USA is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед посадкой рассады помидоров в теплицу она обрабатывает землю раствором фитоспорина, чтобы искоренить возможный грибок, который мог остаться в почве. При высадке рассады добавляет 1-2 таблетки глиокладина в каждую лунку, чтобы дезинфицировать почву и предотвратить развитие корневой и прикорневой гнили.

Садовница регулярно проветривает теплицу, чтобы снизить влажность, и даже летом не закрывает двери теплицы на ночь, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Мульчирует почву скошенной травой после того, как земля прогреется. Трава содержит сенную палочку, которая подавляет рост вредной микрофлоры. Мульчирование защищает почву от перегрева, снижает испарение влаги и затрудняет рост сорняков.

Огородница использует древесную золу при посадке рассады и во время полива раствором золы. Это помогает укрепить растения и предотвратить болезни, а также является хорошим удобрением.

После сбора урожая в конце сезона снова обрабатывает землю раствором фитоспорина.

"И уже несколько лет у меня в теплице нет фитофторы", — пишет садовница в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель".

Как я избавилась от фитофторы в теплице с томатами. Эффективное средство против фитофторы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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