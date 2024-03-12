Это растение идеально для занятых дачников: устойчиво к засухе и дарит множество ярких цветов

Котула щетинистоволосая — неприхотливое растение

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многим огородникам может не хватать времени или желания постоянно заботиться о саде. Эти растения растут практически без вашего участия. Они не требуют постоянного пересадки, подкормок и даже полива. Некоторые из них даже могут помочь вам избавиться от сорняков, разрастаясь и плотно покрывая землю.

Фото: Own work by Dinkum is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К одним из таких неприхотливых и засухоустойчивых растений относится котула щетинистоволосая (Cotula hispida). Этот многолетник отличается своей выносливостью и способностью к самостоятельному росту. Он идеально подходит для создания серебристых ковров из зелени на вашем участке. Котула легко приспосабливается к различным типам почвы и условиям освещенности.

Котула не только декоративна своим серебристым ковром, но и цветёт жёлтыми цветочками, придающими ей особое очарование. Этот многолетник невероятно вынослив к неблагоприятным условиям, перепадам температур и даже наступанию на него. Он отлично переносит засуху и морозы, что делает его отличным выбором для создания красивых клумб и альпийских горок с минимальными заботами.