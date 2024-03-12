Этот фантастический кустарник поражает яркостью и множеством цветков: виден за километр

Гептакодиум станет настоящим украшением любого сада

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Этот великолепный кустарник или невысокое дерево привлекает внимание своей необычной красотой и продолжительным цветением. Его декоративность проявляется не только в период цветения, но и после, когда соцветия отцветают. Это растение, также известное как "цветок семи сыновей", поражает своим ярким видом и множеством цветков. Гептакодиум уникален тем, что имеет всего один вид, и его красочные метёлки красотой соперничают даже с приходом зимы.

Фото: Гептакодиум by Ptelea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кустарник начинает цвести к концу лета и продолжает радовать глаз красивыми цветками в начале осени. Соцветия гептакодиума привлекают бабочек и других опылителей, а после цветения растение украшают малиново-розовыми чашелистиками. Его крона с огненными пушистыми гроздьями создает потрясающий эффект в саду.

Гептакодиум отлично растёт как кустарник или дерево и не требует особого ухода. Он не прихотлив к почве, хорошо переносит засуху и устойчив к болезням. Кроме того, растение обладает высокой зимостойкостью, вынося морозы до — 28-30 градусов.

Этот удивительный кустарник станет настоящим украшением любого сада и центром внимания в вашем ландшафте. Если вы хотите приобрести гептакодиум для вашего сада, множество интернет-магазинов предлагают его саженцы.