Это растение поражает обильным цветением: садоводы украшают им садовые клумбы — он напоминаем орхидею

Ангелония — красивейший цветок для вашего сада

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Все цветоводы мечтают о разнообразии своей коллекции цветов, и одним из очаровательных новинок в мире растений является ангелония. Этот цветок, принадлежащий семейству Подорожниковые, поражает своим красивым и обильным цветением, которое продолжается весь сезон.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke from Thane, India is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Даже после отцветания, если правильно обрезать соцветия, ангелония радует новыми цветками. Её колосовидные соцветия напоминают орхидеях и имеют различные размеры и окраски в зависимости от сорта.

Ангелония удачно используется для контейнерного выращивания, украшая балконы, террасы и садовые клумбы. Она неприхотлива в уходе, не требует частого полива и хорошо переносит засуху. Семена этого цветка высевают в начале весны, и растения радуют цветением уже в следующем сезоне.

Ранее мы поделились лучшими сортами арбузов.