Это растение поражает обильным цветением: садоводы украшают им садовые клумбы — он напоминаем орхидею

Все цветоводы мечтают о разнообразии своей коллекции цветов, и одним из очаровательных новинок в мире растений является ангелония. Этот цветок, принадлежащий семейству Подорожниковые, поражает своим красивым и обильным цветением, которое продолжается весь сезон.
Даже после отцветания, если правильно обрезать соцветия, ангелония радует новыми цветками. Её колосовидные соцветия напоминают орхидеях и имеют различные размеры и окраски в зависимости от сорта.
Ангелония удачно используется для контейнерного выращивания, украшая балконы, террасы и садовые клумбы. Она неприхотлива в уходе, не требует частого полива и хорошо переносит засуху. Семена этого цветка высевают в начале весны, и растения радуют цветением уже в следующем сезоне.
Ранее мы поделились лучшими сортами арбузов.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.