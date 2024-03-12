Дёшево и сердито: рассказываем о капельном поливе, который можно сделать без усилий

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Как сделать самостоятельно капельный полив на огороде

2:47
Садоводство » Советы

Капельный полив является эффективным и экономичным способом орошения огорода. В отличие от традиционного полива, когда вода наносится на поверхность посадок из шланга или лейки, капельный полив обеспечивает точечное подачу воды, что снижает расход воды и минимизирует ее испарение.

Как сделать самостоятельно капельный полив на огороде
Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Если вы хотите создать самый дешёвый капельный полив на своем огороде, вам потребуется несколько простых материалов и инструментов, которые можно легко найти или приобрести.

1. Шланг с капельными лентами: самый доступный вариант для создания системы капельного полива — использование шланга с уже установленными капельными лентами. Такой шланг можно приобрести в садовых центрах или заказать онлайн. Он представляет собой гибкий шланг с отверстиями, из которых выходит вода в виде капель. Такой шланг легко раскладывается вдоль рядов посадок и обеспечивает равномерный полив.

2. Регулятор потока: чтобы контролировать количество подаваемой воды, можно использовать регулятор потока. Он позволяет настроить интенсивность полива в зависимости от потребностей растений. Регулятор потока можно приобрести отдельно или он может быть встроен в систему капельного полива.

3. Коннекторы и разветвители: для соединения шланга с капельными лентами и других компонентов системы капельного полива использовать коннекторы и разветвители. Они позволяют создать нужную конфигурацию поливной системы, например, объединить несколько участков огорода в одну систему.

4. Таймер для полива: чтобы автоматизировать полив и контролировать его режим, можно использовать таймер. Таймеры для полива подключаются к основной системе и позволяют установить время и длительность полива. Это удобно, особенно если вы часто отсутствуете или забываете о поливе.

5. Установка системы: после того, как вы собрали все необходимые материалы, можно приступить к установке системы капельного полива. Начните с прокладки шланга рядом с растениями или вдоль рядов посадок. Затем используйте коннекторы и разветвители для создания нужной конфигурации системы, подключите регулятор потока и таймер для полива.

6. Тестирование и настройка: перед тем, как начать полив, рекомендуется протестировать и настроить систему. Проверьте, что вода равномерно достигает посадок и не возникает утечек. При необходимости отрегулируйте интенсивность полива с помощью регулятора потока.

Теперь, благодаря вашей самодельной системе капельного полива, вы сможете обеспечить оптимальные условия для роста и развития растений на вашем огороде без лишних затрат. Этот простой и доступный способ полива поможет вам сохранить воду и эффективно ухаживать за вашими растениями.

Вечный капельный полив своими руками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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