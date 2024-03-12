Лучше предупредить, чем лечить: рассказываем, чем может болеть туя

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Наиболее распространённые заболевания туй

2:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Туи, экзотические и красивые деревья, могут столкнуться с некоторыми проблемами. В этой статье расскажем вам о наиболее распространённых заболеваниях туй и предложим способы их лечения.

Наиболее распространённые заболевания туй
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Иглы становятся жёлтыми или коричневыми

Если заметили, что иглы вашей туи начали терять свой зелёный цвет и стали жёлтыми или коричневыми, возможно, причиной является повреждение из-за пересыхания или недостатка влаги. Возможные решения включают увеличение полива дерева, особенно в сухие и жаркие периоды, и установку мульчи, чтобы сохранить влагу. Также стоит проверить почву на наличие излишней кислотности и подкормить туй подходящим удобрением.

Пятна или пузырьки на иглах

Если ваши туи имеют пятна или пузырьки на иглах, это может быть признаком инфекции. Часто это связано с грибками или болезнями, которые проникают в растение через поврежденные или травмированные области. Чтобы избежать этой проблемы, регулярно осматривайте свои туи и при необходимости обрабатывайте их инсектицидами или антигрибковыми препаратами.

Хвоя становится слоистой

Если хвоя вашей туи начинает отслаиваться или становится слоистой, это может быть связано с ее старением. Это естественный процесс, когда старые иглы отмирают и отпадают, чтобы освободить место для новых. В этом случае не требуется особого лечения, просто удаляйте отмершие иглы и придайте туям правильную форму с помощью стрижки.

Развитие грибка шерсти

Если на вашей туе появился грибок шерсти, который выглядит как белый пушистый пласт, это может быть признаком инфекции грибком шерсти. Это распространенная болезнь, вызванная влажной средой или плохой циркуляцией воздуха. Для предотвращения этого заболевания регулярно обрабатывайте вашу тую фунгицидами и убедитесь, что она находится в хорошо проветриваемом месте.

Важно помнить, что здоровье туй зависит от правильного ухода и предупреждения заболеваний. Регулярное обследование растений, определение проблемы и принятие соответствующих мер помогут сохранить их здоровыми и красивыми. Если вы столкнулись с серьезной проблемой, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами в области садоводства или лесоводства, чтобы получить индивидуальные рекомендации по лечению вашей туи.

5 болезней туи и их лечение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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