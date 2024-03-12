Условия местности и особенности конкретного вида растения: рассказываем о цветах для кашпо

Какие цветы сажать в подвесные кашпо?

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

При выборе цветов для подвесных кашпо следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, это условия местности, в которой они будут размещены. Во-вторых, необходимо обратить внимание на особенности каждого вида цветов.

Фото: www.gardeningknowhow.com

Одним из самых популярных вариантов для подвесных кашпо являются ампельные петунии. Они обладают декоративными цветами различных оттенков и хорошо переносят сухость. Ампельные петунии также очень устойчивы к паразитам и болезням.

Ещё одним отличным выбором являются вербены, которые также называются "лавандой для балкона". Они отлично смотрятся в подвесных горшках, образуя пышные каскады ярких цветов в различных оттенках: от фиолетового до розового. Вербены очень морозостойкие и не требуют особого ухода.

Если вы предпочитаете более нежные оттенки, то стоит обратить внимание на сурфинии. Это растения с маленькими цветками, которые образуют плотные ковры. Сурфинии могут быть разных цветов — от розового до белого. Они также довольно устойчивы к засухе и жаре.

Для тех, кто предпочитает ароматные цветы, отличным выбором будут лобелии. Это растения с мелкими цветками, имеющими насыщенный аромат. Они образуют каскады из голубых, фиолетовых или розовых цветов. Лобелии отлично смотрятся в подвесных кашпо и не требуют особого ухода.

Несмотря на то, что каждый вид цветов имеет свои особенности, важно помнить об общих правилах по уходу за подвесными кашпо. Обеспечьте им достаточный доступ к солнечному свету и воздуху, регулярно поливайте, но избегайте застоя влаги. Также не забывайте удалять увядшие цветы и проводить регулярное обрезание для поддержания аккуратного вида.

Выбор цветов для подвесных кашпо — это важный и творческий процесс. Следуя правилам ухода и учитывая предпочтения в отношении цветов и ароматов, вы сможете создать великолепные композиции, которые будут радовать вас и окружающих своей красотой и свежестью.