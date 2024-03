Как избавиться от пятнистости на листьях клубники: садовод с 30-летним стажем рассказала о своём опыте

Пятнистость на листьях клубники может иметь различные причины. Большинство заболеваний вызваны грибковыми инфекциями. Коричневые пятна на листьях могут быть следом после вредителей-насекомых и клещей. Об этом рассказала огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова в своём Дзен-канале "Канал о цветах, строительстве дома и рецептах Ольги Пряниковой".

Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en