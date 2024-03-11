Как избавиться от пятнистости на листьях клубники: садовод с 30-летним стажем рассказала о своём опыте

Как победить пятнистость на листьях клубники

Пятнистость на листьях клубники может иметь различные причины. Большинство заболеваний вызваны грибковыми инфекциями. Коричневые пятна на листьях могут быть следом после вредителей-насекомых и клещей. Об этом рассказала огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова в своём Дзен-канале "Канал о цветах, строительстве дома и рецептах Ольги Пряниковой".

Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Меры борьбы зависят от стадии роста клубники. Во время цветения и плодоношения желательно минимизировать обработку растений, однако в случае угрозы для урожая можно использовать безопасные методы, такие как опрыскивание марганцовкой или настойкой йода с прилипателем. Для более серьёзных случаев можно применять биопрепараты, такие как "Фитоспорин" или "Триходерма". При коричневой пятнистости, вызванной вредителями, применяют инсектициды и акарициды после сбора урожая.

Кроме того, для предотвращения пятнистости можно следить за кислотностью почвы, обрабатывая её доломитовой или известняковой мукой при сильной кислотности. После сбора урожая или ранней весной можно использовать более сильные фунгициды, такие как Скор или Топаз, строго соблюдая инструкции.

В случае поражения растений пятнистостью, при небольшом количестве пятен можно оставить растения после обработки, но при сильных поражениях рекомендуется выкапывать их и не высаживать клубнику на том же месте в течение 4 лет. Однако опыт показывает, что после обрезки и ухода клубника может восстановиться и плодоносить хорошо.