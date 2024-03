Сорта астр имеют свои уникальные особенности. Делимся ими с вами!

Астра — красивое и изящное цветущая растение, она давно завоевала сердца многих садоводов и цветоводов. Её великолепные цветы, разнообразие форм и оттенков делают её одной из самых популярных цветочных культур в мире. Сорта астры делятся на несколько основных категорий, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и привлекательность.

Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license