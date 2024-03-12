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Сорта астр имеют свои уникальные особенности. Делимся ими с вами!

Одни из самых популярных цветов в мире — астры

Садоводство » Цветы

Астра — красивое и изящное цветущая растение, она давно завоевала сердца многих садоводов и цветоводов. Её великолепные цветы, разнообразие форм и оттенков делают её одной из самых популярных цветочных культур в мире. Сорта астры делятся на несколько основных категорий, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и привлекательность.

Одни из самых популярных цветов в мире — астры
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одна из самых известных групп астр — это кустовые сорта. Они отличаются компактным ростом и достигают высоты около 30-60 сантиметров. Их преимущество заключается в том, что они прекрасно подходят для выращивания в горшках и контейнерах, идеальны  для оформления балконов и террас. Кустовые астры также прекрасно смотрятся в бордюрах и рабатках, добавляя ярких красок в сад.

Ещё одной популярной группой сортов астры являются двухлетние астры. Они отличаются обильным и долгим цветением, идеальны для украшения садов и цветников. Двухлетние астры предлагают многообразие цветов и форм, от мелких махровых до больших полушаровидных цветков. Эти астры обычно высаживаются из семян весной и цветут во втором году.

Однолетние астры — это самые распространённые и простые в выращивании сорта. Они отличаются быстрым ростом и обильным цветением в первом году. Однолетние астры предлагают богатый выбор цветов и форм, включая одноцветные, двухцветные и махровые цветки. Они идеально подходят для создания красочных клумб и садовых композиций.

Ещё одной интересной группой сортов астры являются альпийские астры. Они отличаются низким ростом и компактной округлой формой, что делает их идеальными для выращивания в скалистых садах и альпийских горках. Альпийские астры цветут обильно и зацветают в самые разные оттенки, добавляя неповторимый шарм в садовые композиции.

Кроме того, существует и более экзотические сорта астры, такие как календульфа и китайцы. Календульфа, или маргаритка африканская, считается более редким видом астры, который отличается своими крупными махровыми цветками и насыщенными оттенками. Астры-китайцы, с другой стороны, предлагают нежные и изящные цветки на тонких стеблях, идеально подходящие для букетов и срезки.

Безусловно, выбор сортов астры огромен, и каждый садовод или цветовод сможет найти то, что подойдёт именно ему. Сорта астры предлагают бесконечное количество цветов, форм и размеров, создавая бесподобную красоту и эстетику в саду. Они являются настоящим украшением любого ландшафта и прекрасным способом порадовать глаза красотой и изяществом растения.

Астры -посланцы солнца. Самые красивые виды астр
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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