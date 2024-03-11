Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект Паттен: в ООН работает человек, любящий фейки
Премьер-министр Тасмании и шоколадная фабрика
Названа причина, по которой произошла утечка разговора немецких офицеров: оба неправильно подключились к диалогу
Российская туристка описала зимний отдых в Адыгее: "В бассейн — через мороз и ветер"
Польша: два новых экшна про викингов от Mighty Koi
Укрепление бровей: эффективные домашние средства и советы
Вводится запрет на публикацию прогнозов и опросов, связанных с выборами
Минсельхоз России предложил запретить экспорт сахара
Специалисты объяснили, почему не стоит экономить на страховке в путешествии
Комнатные растения могут вырасти во многих условиях, но эти просто не любят влагу

Есть растения, которые не любят душ

2:25
Садоводство » Комнатные цветы

Назвать комнатные растения живыми украшениями для дома было бы несправедливо. Эти красивые растения могут стать настоящими спутниками в нашей повседневной жизни, принося нам радость и удовольствие. Однако, несмотря на их неприхотливость и способность расти практически в любых условиях, существуют определённые комнатные растения, которым не особенно нравится влага и поэтому не рекомендуется душ.

Есть растения, которые не любят душ
Фото: https://gardenguideusa.com/

В большинстве случаев влага является жизненно важным фактором для растений. Однако, некоторые комнатные растения имеют более чувствительные листья и корни, которые не могут выдержать высокую влажность, которую создаёт душ. Воздействие горячего пара и водяных капель на их деликатные листвы может вызвать серьезные повреждения и привести к гибели растений.

Одним из примеров таких растений является папоротник. Папоротники являются популярными декоративными растениями, но они не переносят прямого воздействия душа. Листья папоротников очень чувствительны к влаге и быстро впитывают её физиологический процесс, который добавляет им очарования. Но струи воды из душа могут привести к переизбытку влаги, что нанесёт значительный вред растениям. 

Другим растением, которое не рекомендуется нести в ванную комнату, является бамбук. Бамбук — это красивое растение, которое обычно размещается в углах комнаты или на террасе. Однако, его чрезмерная влажность может привести к гниению корней, что приведет к его медленной смерти. Защитить бамбук от влаги в душе – это способ предотвратить потерю этого элегантного и красивого растения.

Также стоит отметить, что не все цветы могут выдержать высокую влажность в ванной комнате. Кактусы, например, не рекомендуется размещать рядом с душем. Они предпочитают сухую почву и низкую влажность. Много влаги может привести к гибели или основательным проблемам для них.

Важно помнить, что некоторые комнатные растения не рекомендуются в близости с душем, это не означает, что они не могут быть размещены в других частях дома. Каждое растение имеет свои особенности и потребности в уходе. Если вы цените эти растения и хотите посадить их в своём доме, рекомендуется размещать их в тех местах, где можно обеспечить для них оптимальные условия: хорошую циркуляцию воздуха, свет и подходящую влажность.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Что чувствует брошенный кот
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Польша: два новых экшна про викингов от Mighty Koi
Укрепление бровей: эффективные домашние средства и советы
Вводится запрет на публикацию прогнозов и опросов, связанных с выборами
Минсельхоз России предложил запретить экспорт сахара
Специалисты объяснили, почему не стоит экономить на страховке в путешествии
Завод Tesla вновь стал получать электроэнергию после недавнего пожара
Есть растения, которые не любят душ
Домашняя колбаса из свинины с горчицей: натуральная, с ароматными специями
Памяти Светланы Моргуновой: жизнерадостная душа компании с тайной и профессиональным секретом
Правкомиссия согласовала проект о новой льготе для граждан РФ с длинными вкладами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников