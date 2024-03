Выбор между двумя путями садоводства: теплица и парник. Делимся плюсами и минусами

Тепличное хозяйство — неотъемлемый элемент современного садоводства и огородничества. С каждым годом увеличивается количество людей, стремящихся к свежим овощам и зелени круглый год. В связи с этим возникает вопрос: что лучше — традиционная теплица или современный парник? Давайте взглянем на оба варианта и проанализируем их особенности.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic